Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, HN, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ ăn uống, tiệc, hội nghị... của Trung tâm cho khách hàng Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng thường xuyên Thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng với khách hàng ... Hỗ trợ tổ chức các sự kiện,tiệc của Trung tâm Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm về chuyên môn, công ty sẽ đào tạo Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng hiệu quả Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng đầu nhận tối thiểu 8 triệu Lương cơ bản 6 triệu + % hoa hồng từ doanh số bán hàng, thu nhập 8 - 30 triệu Được cung cấp trang thiết bị làm việc, không áp KPI Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, thưởng hiệu suất làm việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA

