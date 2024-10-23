Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
- Hà Nội: 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, HN, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ ăn uống, tiệc, hội nghị... của Trung tâm cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, chăm sóc khách hàng thường xuyên
Thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng với khách hàng ...
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện,tiệc của Trung tâm
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm về chuyên môn, công ty sẽ đào tạo
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục khách hàng hiệu quả
Ngoại hình ưa nhìn
Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng đầu nhận tối thiểu 8 triệu
Lương cơ bản 6 triệu + % hoa hồng từ doanh số bán hàng, thu nhập 8 - 30 triệu
Được cung cấp trang thiết bị làm việc, không áp KPI
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, thưởng hiệu suất làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN VẠN HOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
