Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hải Dương - Hà Nam ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng các thông tin của sản phẩm: Chủng loại hàng hóa; giá cả; chiết khấu; điều kiện thanh toán, giao hàng; hỗ trợ sau bán hàng...).

- Phối hợp với các bộ phận hoàn thiện và triển khai thực hiện đơn đặt hàng (bộ phận kế toán; nhà máy sản xuất; kho vận...)

- Phối hợp với bộ phận kế toán xuất hóa đơn và thu hồi công nợ hợp đồng.

- Chủ động chăm sóc, hỗ trợ và duy trì liên lạc với khách hàng.

- Thu thập thông tin thị trường (sản phẩm; giá cả; dịch vụ; chế độ bảo hành của đối thủ cạnh tranh).

- Lập báo cáo và đề xuất các phương án kinh doanh với Trưởng bộ phận nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.

- Theo dõi, báo cáo doanh thu với Trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, 21 tuổi trở lên.

- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành liên quan.

- SẮN SÀNG ĐÀO TẠO ỨNG VIÊN CHƯA CÓ KINH NGHIỆM

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Đam mê kinh doanh và mong muốn thu nhập không giới hạn.

- Nhanh nhẹn, trung thực, có bản lĩnh và chịu được áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

- Thu nhập: (Lương cứng+ phụ cấp + % hoa hồng doanh số)

- Thưởng lương tháng thứ 13

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Các chế độ khác trong năm: Ngày Lễ, Tết,...

- Cơ hội công việc phát huy năng lực bản thân và trau dồi thêm kinh nghiệm

- Sản phẩm đa dạng, dễ bán và có độ phủ khắp thị trường

- Đội ngũ support nhiệt huyết

- Data khách hàng, có doanh thu ngay

- Chế độ đãi ngộ và thu nhập tốt

- Quản lý công việc qua App điện thoại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin