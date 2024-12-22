Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 217, ngõ 1141 Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển các khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kênh nhà hàng và các tạp hóa hệ thống siêu thị trong khu vực nội thành Hà Nội.
- Triển khai các chương trình khuyến mãi, dùng thử, quà tặng.
- Chăm sóc hệ thống khách hàng của Công ty theo danh sách .
- Địa điểm làm việc: các quận trong khu vực nội thành Hà Nội.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Các bạn nam Tuổi từ 22-40 tuổi
- Trình độ: tốt nghiệp THPT trở lên.
- Nhanh nhẹn, chịu khó, kỹ năng giao tiếp tốt với tất cả mọi người.
- Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
- Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng, ở gần Công ty.
- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo, hướng dẫn lại
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và tiếp cận khách hàng tốt
- Có trách nhiệm trong công việc và gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc mức lương: 10.000.000, lương chính thức: 18.000.000 - 20.000.000đ + % doanh số + thưởng tháng.
- Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH (sau thử việc).
- Được hưởng chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên có thâm niên.
- Được tạo điều kiện phát triển, cân nhắc thăng tiến theo năng lực.
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, nhiệt tình, công bằng.
- Được cung cấp đầy đủ công cụ để hỗ trợ công việc, tạo điều kiện tối đa để hoàn thành tốt công việc
- Được đào tạo các kiến thức về sản phẩm, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng... hướng tới trở thành người Kinh doanh chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt

Công ty cổ phần thực phẩm Quê Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: sô 1, ngách 42.119 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

