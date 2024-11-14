Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Eurowindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Eurowindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Eurowindow
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty Cổ phần Eurowindow

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công ty Cổ phần Eurowindow

Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 10 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng thông qua đối tác, đi thị , tư vấn giải pháp và đàm phán với khách hàng
• Soạn thảo hợp đồng, yêu cầu sản xuất đơn hàng trên phần mềm
• Theo dõi tình trạng đơn hàng
• Xử lý vấn đề phát sinh với khách hàng

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam, Nữ. Tuổi từ 22-36, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng
• Đam mê kinh doanh, không ngại di chuyển, thích công việc tiếp xúc với khách hàng
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành Xây dựng hoặc liên quan kinh doanh tôn, sắt thép, VLXD, sản phẩm Nhôm kính, Nội/ Ngoại thất,..

Tại Công ty Cổ phần Eurowindow Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập không giới hạn gồm lương cứng thỏa thuận từ 5 triệu + hoa hồng từ 2 - 3.2% (Lũy tiến theo doanh số) + phụ cấp (Xăng xe, cơm, điện thoại, chi phí tiếp khách);
• Mức thưởng theo tháng/quý/giữa năm/cuối năm hấp dẫn cho NVKD có kết quả làm việc xuất sắc;
• Được thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; thưởng sáng kiến cải tiến.
• Chế độ đãi ngộ:
• Đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định;
• Sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ đối người lao động và gia đình;
• Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng, quy trình - phần mềm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn;
• Tham gia các hoạt động thể thao, nghỉ mát và các sự kiện nội bộ công ty;
• Cơ hội thăng tiến cho cá nhân gắn bó lâu dài và năng lực tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Eurowindow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Eurowindow

Công ty Cổ phần Eurowindow

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

