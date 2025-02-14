Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PAPER ART VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 103/45 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận,Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 12 Triệu

- Lập kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng hiện có của công ty theo chỉ tiêu đề ra;

- Chăm sóc tài khoản, tìm kiếm khách hàng trên Alibaba và các trang thương mại điện tử tương tự.

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc và chăm sóc khách hàng;

- Tiếp nhận, triển khai và theo dõi đơn hàng cùng bộ phận Sản xuất;

- Tiếp nhận, quản lý data khách hàng và xử lý đơn hàng do cấp quản lý giao;

- Tìm hiểu, giới thiệu cho khách hàng những dòng sản phẩm mới của công ty;

- Hỗ trợ, tham gia các chương trình triển lãm, sự kiện trong nước và quốc tế;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc trình độ tương đương các ngành: QTKD, Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương hoặc các ngành có liên quan;

- Tiếng anh Nghe - Nói - Đọc - Viết tốt

- Có hiểu biết về kinh doanh mô hình B2B. Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các công ty về sản phẩm thủ công mỹ nghệ;

- Trung thực, năng động, sáng tạo trong công việc;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc được giao;

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Tiếng Anh mức khá trở lên;

- Có thể đi công tác trong và ngoài nước theo yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PAPER ART VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10.000.000 - 12.000.000

- Thu nhập = Lương cứng + % hoa hồng theo KPI; Trung bình từ 12.000.000 trở lên

- Các phụ cấp khác: đồng phục, điện thoại, xăng xe, cơm trưa, công tác phí.

- Chính sách khen thưởng hấp dẫn, lương tháng 13, chế độ tăng lương định kỳ hàng năm;

- Được tham gia các chế độ Bảo hiểm: BHXH – BHYT – BHTN... đầy đủ;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thử thách với các dự án lớn;

- Môi trường làm việc mở, đồng nghiệp thân thiện;

- Được tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao nghiệp vụ, teambuilding...cùng công ty.

