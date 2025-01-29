Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Ngày đăng tuyển: 29/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 118 Đường B2, KĐT Sala, An Lợi Đông, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Nội dung công việc:
Chăm sóc khách hàng và nhu cầu của khách hàng liên hệ tới F88 qua các kênh tổng đài, Facebook, Zalo.
Khai thác thông tin, tư vấn, thuyết phục khách hàng về việc sử dụng dịch vụ của công ty.
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng dựa trên sự tập trung vào nhu cầu mong muốn của khách hàng để chốt đơn chuyển hồ sơ tới hệ thống phòng giao dịch của F88 trên toàn quốc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
2. Thời gian làm việc:
Thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cách tuần: 8h30- 17h30 (nghỉ trưa từ 12h - 13h30)
3. Địa điểm làm việc:
HCM: Số 118 – 120 đường B2, phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
1. Trình độ Học vấn
Nam, Nữ tốt nghiệp tối thiểu từ trung cấp trở lên, yêu thích kinh doanh.
2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, marketing, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, (Ưu tiên có kinh nghiệm telesale tại các tổ chức tài chính).
Giọng nói chuẩn.
Tin học văn phòng tốt.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
3. Các kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề.
Chịu khó, nhiệt huyết trong công việc.
C. ĐÃI NGỘ:
Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa doanh nghiệp hiện đại.
Làm việc tại công ty tài chính cá nhân hàng đầu Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, giá trị văn hóa công ty mang đến môi trường làm việc hòa đồng, các cấp lãnh đạo luôn lắng nghe và lấy “NHÂN VIÊN” làm trung tâm của sự phát triển công ty.
Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến công bằng.
Chính sách đãi ngộ và thưởng cuối năm hấp dẫn (F88 Bus, F88 My Day, F88 Happy Voucher, F88 Future Savings…).
Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.
F88 care áp dụng với toàn bộ nhân viên với BH Chăm sóc sức khỏe PTI.
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tư vấn, Dịch vụ khách hàng
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 307/6 Nguyễn văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TpHCM

