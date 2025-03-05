Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẢI NGHIỆM ẤN TƯỢNG VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Chung Cư B6b Nam Trung Yên,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Tư vấn, xây dựng, điều chỉnh, chương trình và tính giá tour theo yêu cầu của đối tác/ khách hàng và Công ty, sản phẩm chương trình tour du lịch Vietnam

- Kết hợp cùng các bộ phận điều hành và kế toán trong quá trình thực hiện tours

- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu khách hàng tiềm năng và các sản phẩm tương đương

- Nghiên cứu, đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với chiến lược marketing.

- Duy trì phát triển thị trường và chăm sóc hậu mãi khách hàng

- Tham gia các hoạt động khảo sát, nghiên cứu sản phẩm và thị trường, nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành Du Lịch hoặc Đại học Ngoai Ngữ

- Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Thành thạo bốn kĩ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết),

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng như MS Word, MS Excel, Outlook...

- Am hiểu về các tuyến điểm du lịch ở Việt Nam

- Có kỹ năng và am hiểu về Sales Du lịch Inbound

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẢI NGHIỆM ẤN TƯỢNG VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản từ 8 - 15 triệu thỏa thuận theo năng lực ứng viên + thưởng theo năng lực

- Thưởng: theo kỳ và theo năng lực làm việc và sự cống hiến cho sự phát triển của Công ty

- Được hưởng chế độ đầy đủ theo bộ Luật lao động Việt Nam (BHYT, BHXH...) và các chế độ phúc lợi khác của Công ty (Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13, du lịch hè, khảo sát tuyến điểm...)

- Có nhiều cơ hội Thăng tiến và làm việc trong môi trường năng động , chuyên nghiệp và chia sẻ phát triển tương lai

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH TRẢI NGHIỆM ẤN TƯỢNG VIETNAM

