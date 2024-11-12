Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: Hương Thuỷ
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 8 - 16 Triệu
Triển khai và bảo trì thuê bao Internet, Truyền hình, Camera tại nhà khách hàng.
Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường truyền do lỗi kỹ thuật.
Cài đặt các dịch vụ khác (Truyền hình FPT, thiết bị wifi...) do FPT Telecom cung cấp.
Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, Điện – Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp ...
Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp...là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Gói thu nhập năm gồm 13 tháng lương.
Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành.
Các chính sách phúc lợi theo quy định Công ty: Tham quan nghỉ mát, chăm sóc sức khỏe định kì...
Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.
Gói bảo hiểm tại nạn 24/24.
Ký hợp đồng lao động với công ty đối tác độc quyền của FPT TELECOM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
