Tuyển Kỹ thuật viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Hương Thuỷ

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viễn thông Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Triển khai và bảo trì thuê bao Internet, Truyền hình, Camera tại nhà khách hàng.

Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường truyền do lỗi kỹ thuật.

Cài đặt các dịch vụ khác (Truyền hình FPT, thiết bị wifi...) do FPT Telecom cung cấp.

Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin, Mạng máy tính, Điện – Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp ...

Ứng viên có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp...là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm gồm 13 tháng lương.

Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành.

Các chính sách phúc lợi theo quy định Công ty: Tham quan nghỉ mát, chăm sóc sức khỏe định kì...

Cơ hội đào tạo và phát triển bản thân.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Gói bảo hiểm tại nạn 24/24.

Ký hợp đồng lao động với công ty đối tác độc quyền của FPT TELECOM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.