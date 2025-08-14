Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Số 1, Khu bến xe Mỹ Hào, Phường Nhân Hòa, TX Mỹ Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiệm thu hạ tầng mạng viễn thông: triển khai mới, nâng cấp, xử lý sự cố.

Kiểm soát việc triển khai, vận hành, khai thác và bảo trì thiết bị đài trạm.

Kiểm soát việc triển khai và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Đo lường chỉ tiêu chất lượng và đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Kiểm soát, đánh giá việc tuân thủ thực hiện theo quy trình công việc tại các bộ phận.

Thực thi và có những đề xuất cải tiến hệ thống quy trình, tài liệu chất lượng của chi nhánh.

Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.

Yêu Cầu Công Việc

Nam tuổi từ 22-30.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị chất lượng, Điện, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin...

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là sử dụng các hàm trong Excel.

Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Có tính chủ động và chịu được môi trường áp lực cao.

Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập tháng 10.000.000 - 15.000.000 triệu/ Thu nhập cạnh tranh. Thu nhập năm từ 14-18 tháng lương (13 tháng lương, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh...).

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH...

Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.

Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn:Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...

Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

