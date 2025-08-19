Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 336

- 340 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu về thị trường: Nghiên cứu, phân tích thị trường Dược phẩm/Y tế và đối thủ cạnh tranh.
Nghiên cứu sản phẩm: Tìm hiểu các thông tin đặc thù của sản phẩm: thông số kỹ thuật, tính năng, giá cả, …. Phân tích SWOT sản phẩm trong ngữ cảnh thị trường và so sánh với các sản phẩm cạnh tranh từ đó có cơ sở đề xuất các chiến lược phát triển sản phẩm.
Phát triển nội dung: Hỗ trợ việc tạo nội dung marketing cho các sản phẩm, bao gồm viết bài blog, mạng xã hội, email marketing và tài liệu hướng dẫn cho khách hàng.
Hỗ trợ sự kiện y tế: Tham gia vào việc lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện y tế như hội thảo, hội nghị và chương trình giáo dục cho cộng đồng y tế và bệnh nhân.
Vị trí thực tập này không hỗ trợ lương.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành sức khỏe (Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân điều dưỡng…) hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm & kỹ năng thực hiện nghiên cứu là ưu thế.
Ngoại ngữ tốt, có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành sức khỏe.
Kỹ năng viết và giao tiếp tốt, đặc biệt là trong việc trình bày thông tin y tế phức tạp một cách dễ hiểu.
Làm việc đội nhóm tốt.
Nhiệt tình và mong muốn học hỏi về Marketing Y tế.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thực hành và áp dụng những kiến thức học được từ trường vào môi trường làm việc thực tế.
Được tham gia vào một lĩnh vực đầy tiềm năng và thú vị trong ngành Y tế.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng marketing đặc biệt trong lĩnh vực Y tế.
Thực tập không hỗ trợ lương tuy nhiên các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm 1 môi trường làm việc quy mô và hàng đầu tại Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp và nhiều chương trình trải nghiệm nhân viên phong phú.
Tham gia các hoạt động team building thường niên của công ty, vui chơi, ăn uống thường xuyên.
Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.
Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.
Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.
Cơ hội để trở thành Nhân viên Chính thức của Công ty Viễn thông Top 3 cả nước trực thuộc Tập đoàn FPT- Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam sau khi kết thúc thời gian tập sự và có bằng tốt nghiệp.
Được tham gia vào các hoạt động phong trào của FPT (trên dưới 20 Chương trình lớn nhỏ từ Tập đoàn tới các Công ty thành viên mỗi năm).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

