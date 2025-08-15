Tuyển Data Engineer Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Detech Tower 2, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển kỹ thuật dán nhãn dữ liệu tự động: Nghiên cứu, phát triển và triển khai các phương pháp, thuật toán tiên tiến để tự động hóa quá trình dán nhãn (labeling) dữ liệu hình ảnh, giảm thiểu sự can thiệp thủ công và nâng cao hiệu quả.

Đảm bảo chất lượng dữ liệu: Phát triển các công cụ và quy trình để kiểm tra, xác minh và đánh giá chất lượng dữ liệu hình ảnh đã được dán nhãn, đảm bảo dữ liệu sạch và chính xác cho việc huấn luyện mô hình AI.

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới: Liên tục cập nhật các công nghệ, thuật toán mới trong lĩnh vực Computer Vision, dán nhãn dữ liệu tự động và tối ưu hóa mô hình để áp dụng vào dự án.

Phối hợp nhóm: Làm việc chặt chẽ với các kỹ sư AI, nhà khoa học dữ liệu và các bên liên quan khác để đảm bảo sự liền mạch trong quy trình phát triển và triển khai giải pháp.

- Các tasks mở rộng (ưu tiên cho ứng viên):

Xây dựng hệ thống dữ liệu hình ảnh: Thiết kế, triển khai và quản lý các hệ thống thu thập, lưu trữ (Data Lake, Data Warehouse), xử lý và quản lý dữ liệu hình ảnh quy mô lớn, đảm bảo tính sẵn sàng, bảo mật và hiệu suất.

Xây dựng và tối ưu mô hình Computer Vision: Tham gia vào quá trình xây dựng, huấn luyện, tối ưu hóa và đánh giá các mô hình Computer Vision cho các bài toán cụ thể (ví dụ: nhận diện đối tượng, phân tích hành vi, đếm lưu lượng giao thông).

Triển khai mô hình trên IP Camera: Hỗ trợ và trực tiếp tham gia vào việc triển khai các mô hình AI đã tối ưu lên các thiết bị biên như IP Camera, đảm bảo mô hình hoạt động ổn định và hiệu quả trong môi trường thực tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ:

Bằng cấp Đại học trở lên trong các ngành Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ Nhân tạo hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên có ứng viên đã tham gia hoặc dẫn dắt các dự án AI giao thông/đô thị thông minh thực tế là một lợi thế.

2. Số năm Kinh nghiệm:

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên tục trong lĩnh vực Data Engineering, đặc biệt là với dữ liệu hình ảnh.

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án Computer Vision.

3. Kỹ năng chuyên môn:

Có backgroud vững chắc về Computer Vision và xử lý ảnh.

Có kinh nghiệm phát triển các kỹ thuật dán nhãn dữ liệu tự động.

Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Python, C++.

Có khả năng thu thập, xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu, label và đánh giá chất lượng dữ liệu.

Kinh nghiệm làm việc với các công nghệ Big Data (ví dụ: Spark, Hadoop).

Kinh nghiệm với các nền tảng đám mây (AWS, Azure, GCP) và các dịch vụ AI/ML liên quan.

- Ưu tiên:

Có kinh nghiệm xây dựng mô hình, tối ưu và triển khai chạy trên IP Camera.

Có kinh nghiệm làm việc với các framework Computer Vision phổ biến (ví dụ: PyTorch, TensorFlow).

Hiểu biết về các kiến trúc mạng nơ-ron cho thị giác máy tính (CNN, RNN,...).

4. Kỹ năng mềm:

Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Khả năng phân tích & giải quyết vấn đề phức tạp, chịu áp lực công việc cao

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với đội phần cứng, firmware, backend.

Chủ động nghiên cứu công nghệ mới, cập nhật xu hướng AI.

Giao tiếp kỹ thuật tốt, có khả năng mentoring cho đội ngũ junior/mid-level.

5. Yêu cầu khác:

Đam mê công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực Computer Vision và AI.

Hòa đồng, tích cực tham gia các hoạt động phong trào chung.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

1, Chế độ đãi ngộ:

Thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực, nghỉ mát, lì xì đầu năm,...

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (tham gia BHXH, BHYT, BHTN; ngày phép) và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, công bằng và minh bạch cùng cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Được đào tạo liên tục và được tham gia các chương trình huấn luyện bài bản.

Các hoạt động thể dục thể thao hấp dẫn: đá bóng, cầu lông, chạy bộ…

2, Lộ trình phát triển/Cơ hội nghề nghiệp:

Chuyên sâu về Computer Vision: Trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dán nhãn dữ liệu tự động và triển khai mô hình Computer Vision trên thiết bị biên.

Phát triển kỹ năng đa dạng: Nâng cao kỹ năng về kiến trúc dữ liệu, xử lý dữ liệu lớn và tối ưu hóa mô hình AI.

Đóng góp vào các giải pháp thực tế: Tham gia vào các dự án có tác động lớn đến xã hội, góp phần xây dựng thành phố thông minh và an toàn.

Cơ hội thăng tiến: Phát triển lên các vị trí cao hơn như Lead Data Engineer, chuyên gia tư vấn về Computer Vision.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.