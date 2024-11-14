Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Phước thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Phước: Hớn Quản

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Đến 12 Triệu

__ Địa điểm làm việc nếu trúng tuyển:

Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam

CPV Food Bình Phước ( Nhà Máy Chế Biến Gà Xuất Khẩu lớn nhất ĐNA )

Đ/c: KCN Becamex, H. Chơn Thành, T. Bình Phước

+ Sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện tại Trang Trại chăn nuôi gà xuấy khẩu;

+ Vận hành hệ thống điện và điều hòa tại Trang trại;

+ Chi tiết công việc sẽ được trao đổi lúc phỏng vấn;

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, SẼ ĐƯỢC ĐÀO TẠO;

+ Tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học khối ngành điện

+ Trung thực, chịu khó

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ xe đưa rước 1 tuần / lần tuyến Bình Phước – TPHCM ( chiều thứ bảy ), Bình Phước – Đồng Nai ( chiều thứ bảy ) và cả 2 xe đó sẽ di chuyển về CPV Food Bình Phước vào sáng thứ hai;

Lương cơ bản hệ Trung cấp: 6-6.5 triệu / Cao đẳng: 7-7.5 triệu / Đại học: 8-8.5 triệu, phụ cấp cơm 600 nghìn / tháng, và các phụ cấp khác theo từng vị trí; ( chưa bao gồm tăng ca, làm ca hoặc làm ngày Chủ nhật nếu có )

Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng bảo hiểm ngay trong 2 tháng thử việc;

Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo;

Chính sách tăng lương lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty;

Đảm bảo môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và cam kết thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác của Công Ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

