Tuyển Nhân viên vận hành Ninja Van làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 10 Triệu

Quản lý các riders giao nhận trong khu vực trạm của mình quản lý theo tiêu chí KPI của công ty

Giám sát hàng hóa giao trong ngày, đảm bảo hàng hóa phải được được giao đến khách hàng, đảm bảo hàng không bị tồn kho

Bảo quản hàng hóa tại trạm đảm bảo không bị mất, hư hỏng

Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày

Hỗ trợ và khắc phục sự cố của rider trong quá trình giao hàng

Đảm bảo tất cả hàng đã được giao phải xử lý trên App và hệ thống

Thu COD và phân loại hàng giao thất bại vào cuối ngày

Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý

Quản lý trang thiết bị tại trạm, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn tại trạm