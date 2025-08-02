Tuyển Nhân viên vận hành Ninja Van làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Ninja Van làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 10 Triệu

Ninja Van
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Ninja Van

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Ninja Van

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Tổ 8, Ấp 1, Xã Lộc Thái, Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý các riders giao nhận trong khu vực trạm của mình quản lý theo tiêu chí KPI của công ty
Giám sát hàng hóa giao trong ngày, đảm bảo hàng hóa phải được được giao đến khách hàng, đảm bảo hàng không bị tồn kho
Bảo quản hàng hóa tại trạm đảm bảo không bị mất, hư hỏng
Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày
Hỗ trợ và khắc phục sự cố của rider trong quá trình giao hàng
Đảm bảo tất cả hàng đã được giao phải xử lý trên App và hệ thống
Thu COD và phân loại hàng giao thất bại vào cuối ngày
Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý
Quản lý trang thiết bị tại trạm, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn tại trạm

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics
Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh.
Sẵn sàng, trung thực, làm việc theo trách nhiệm
Nắm bắt nhanh các công việc về vận hành khi được đào tạo
Sử dụng tốt về tin học văn phòng

Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ninja Van

Ninja Van

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 307/21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

