Tuyển Nhân viên vận hành Ninja Van làm việc tại Bình Phước thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Ninja Van
- Bình Phước: Tổ 8, Ấp 1, Xã Lộc Thái, Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Quản lý các riders giao nhận trong khu vực trạm của mình quản lý theo tiêu chí KPI của công ty
Giám sát hàng hóa giao trong ngày, đảm bảo hàng hóa phải được được giao đến khách hàng, đảm bảo hàng không bị tồn kho
Bảo quản hàng hóa tại trạm đảm bảo không bị mất, hư hỏng
Nhận, kiểm tra, thu tiền và báo cáo COD trong ngày
Hỗ trợ và khắc phục sự cố của rider trong quá trình giao hàng
Đảm bảo tất cả hàng đã được giao phải xử lý trên App và hệ thống
Thu COD và phân loại hàng giao thất bại vào cuối ngày
Hỗ trợ các công việc có liên quan dưới sự phân công của Quản lý
Quản lý trang thiết bị tại trạm, tuân thủ quy định về vệ sinh và an toàn tại trạm
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giải quyết các tình huống phát sinh.
Sẵn sàng, trung thực, làm việc theo trách nhiệm
Nắm bắt nhanh các công việc về vận hành khi được đào tạo
Sử dụng tốt về tin học văn phòng
Tại Ninja Van Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ninja Van
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
