Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Nikomix Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 18, Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Quản lý chất lượng cây xanh đầu vào và đầu ra
Quản lý chất lượng thi công, bảo trì, bảo hành dự án cảnh quan
Nghiên cứu và phát triển sản phầm theo chỉ đạo của cấp trên
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành nông nghiệp, môi trường, các chuyên ngành liên quan hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương tự
Thành thạo các kỹ năng tin học cơ bản (Word, PowerPoint, Excel...)
Mong muốn gắn bó lâu dài.
Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành nông nghiệp, môi trường, các chuyên ngành liên quan hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương tự
Thành thạo các kỹ năng tin học cơ bản (Word, PowerPoint, Excel...)
Mong muốn gắn bó lâu dài.
Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:Thương lượng Upto 20 triệu
Thưởng tháng 13+ và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật công ty, sinh nhật cá nhân theo chính sách công ty
Có chế độ tăng lương tuỳ thuộc vào năng lực thực tế
Hoa hồng theo từng Hợp đồng
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật
Thưởng tháng 13+ và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật công ty, sinh nhật cá nhân theo chính sách công ty
Có chế độ tăng lương tuỳ thuộc vào năng lực thực tế
Hoa hồng theo từng Hợp đồng
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI