Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Nikomix Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 18, Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý chất lượng cây xanh đầu vào và đầu ra

Quản lý chất lượng thi công, bảo trì, bảo hành dự án cảnh quan

Nghiên cứu và phát triển sản phầm theo chỉ đạo của cấp trên

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành nông nghiệp, môi trường, các chuyên ngành liên quan hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương tự

Thành thạo các kỹ năng tin học cơ bản (Word, PowerPoint, Excel...)

Mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:Thương lượng Upto 20 triệu

Thưởng tháng 13+ và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật công ty, sinh nhật cá nhân theo chính sách công ty

Có chế độ tăng lương tuỳ thuộc vào năng lực thực tế

Hoa hồng theo từng Hợp đồng

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nikomix Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin