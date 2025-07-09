Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 09/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2025
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 11 phố Trạm, phường Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi điện thoại, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Thương lượng và đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả.
Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng cá nhân.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng và nhu cầu của khách hàng.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Đóng góp ý tưởng và tham gia vào việc cải thiện quy trình bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng nhà hàng, khách sạn hoặc du lịch.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.
Có phương tiện đi lại cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng doanh số hấp dẫn.
Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc năng động.
Tham gia các hoạt động teambuilding thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, tp Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

