Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2024
Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

Mức lương
8 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KM6+500 Đại Lộ Thăng Long, CCN An Khánh, Hoài Đức, TP. Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Tham gia lắp đặt,sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị máy móc trong ngành may.
Xác định lỗi, nguyên nhân hư hỏng của thiết bị, máy móc.
Thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị theo đúng quy trình kỹ thuật.
Lập báo cáo về tình trạng sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng – Đại học chuyên ngành Điện – Điện tử (Nhận cả sinh viên mới ra trường nếu có am hiểu căn bản)
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa dài ngày.

Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT theo đầy đủ quy định.
Ăn trưa tại văn phòng
Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty hằng năm.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham gia vào đội ngũ, môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, luôn nâng cao phát triển bản thân.
Thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 25 phố Lý Thường Kiệt, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

