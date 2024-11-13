Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KM6+500 Đại Lộ Thăng Long, CCN An Khánh, Hoài Đức, TP. Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 8 - 17 Triệu

Tham gia lắp đặt,sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị máy móc trong ngành may.

Xác định lỗi, nguyên nhân hư hỏng của thiết bị, máy móc.

Thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện, bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị theo đúng quy trình kỹ thuật.

Lập báo cáo về tình trạng sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Trung cấp nghề, Cao đẳng – Đại học chuyên ngành Điện – Điện tử (Nhận cả sinh viên mới ra trường nếu có am hiểu căn bản)

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Sức khỏe tốt, có thể đi công tác xa dài ngày.

Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ tham gia BHXH, BHYT theo đầy đủ quy định.

Ăn trưa tại văn phòng

Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty hằng năm.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tham gia vào đội ngũ, môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, luôn nâng cao phát triển bản thân.

Thưởng lễ, tết, hiếu, hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

