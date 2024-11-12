Tuyển Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ 4, Phường Thạch Bàn, Long Biên

Mô Tả Công Việc Thợ điện/Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thực hiện công việc sửa chữa các xe bảo hành, nhận thông tin sửa chữa khi có yêu cầu.

Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa.

Thực hiện đúng theo Quy trình, Quy định về sửa chữa, bảo hành.

Chủ động kiểm tra xe khi nhận, lên phương án sửa chữa, thay thế vật tư.

Kiểm tra tổng thể xe sau khi kết thúc công việc để bàn giao cho giám sát

Giữ vệ sinh, bảo quản dụng cụ, thiết bị sửa chữa.

Vệ sinh nhà xưởng và khu vực sửa chữa.

Chịu trách nhiệm trước Xưởng dịch vụ về chất lượng các sản phẩm đã thực hiện..

Các công việc khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức cơ bản về sửa chữa điện ôtô

Trung thực, cẩn thận trong công việc.

Ưu tiên nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc tại các xưởng Dịch vụ / Garage.

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương cứng + Phụ cấp + Lương năng suất Thu nhập từ 14 - 15 triệu

Lương cứng: 11,000,000 đến 12,000,000 vnđ/tháng (thỏa thuận theo tay nghề)

Thử việc nhận 85% đến 100% lương cứng, thời gian thử việc 2 tháng

Phụ cấp ăn 650.000 VND/ tháng

Phụ cấp điện thoại: 100,000 vnđ/tháng

Lương năng suất: 1,000,000 đến 3,000,000 vnđ/tháng

Tiền công tác phí nếu đi sửa xe ngoài Công ty và có lái xe đưa đón

Trả lương vào ngày mùng 10 hàng tháng. Không chậm lương, nợ lương

Đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đầy đủ theo Quy định, lương thưởng tháng 13 hấp dẫn

Nghỉ phép 12 ngày/ năm.

Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 17h00. Nghỉ chủ nhật hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin