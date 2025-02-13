Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 700 USD

Mức lương 400 - 700 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: xã Long Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải

- Báo cáo thực trạng hệ thống vận hành, ghi chép nhật ký vận hành

- Phối hợp cùng bộ phận cơ điện tham gia khắc phục các sự cố

- Tham gia bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị

- Đề xuất các phương án cải tạo, đảm bảo hệ thống vận hành thuận lợi

- Các công việc khác do BGĐ chỉ đạo.

- Địa điểm làm việc: Bình Phước, Thái Bình, Yên Bái, Bắc Giang

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ Cao đẳng, Đại học

- Đã có kinh nghiệm 1 năm vận hành các hệ thống xử lý nước thải

- Chịu được áp lực công việc, có tinh thần làm việc nhóm

- Có thể ở lại trại chăn nuôi làm việc dài ngày

- Thành thạo autocad

- Khả năng làm việc nhóm

Quyền Lợi

