Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 700 USD

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát

Mức lương
400 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: xã Long Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 700 USD

- Kiểm tra, giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải
- Báo cáo thực trạng hệ thống vận hành, ghi chép nhật ký vận hành
- Phối hợp cùng bộ phận cơ điện tham gia khắc phục các sự cố
- Tham gia bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị
- Đề xuất các phương án cải tạo, đảm bảo hệ thống vận hành thuận lợi
- Các công việc khác do BGĐ chỉ đạo.
- Địa điểm làm việc: Bình Phước, Thái Bình, Yên Bái, Bắc Giang

Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng, Đại học
- Đã có kinh nghiệm 1 năm vận hành các hệ thống xử lý nước thải
- Chịu được áp lực công việc, có tinh thần làm việc nhóm
- Có thể ở lại trại chăn nuôi làm việc dài ngày
- Thành thạo autocad
- Khả năng làm việc nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 9, Số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

