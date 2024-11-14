Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang: Số 19 Yết Kiêu, P Mỹ Bình, Long Xuyên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Thực hiện lấy mẫu khảo sát thực tế tại địa điểm hoặc công trình theo yêu cầu.
Lập báo cáo khảo sát, lên phương án cải tạo, khắc phục, giải quyết vấn đề môi trường theo kết quả khảo sát thực tế và định hướng của lãnh đạo.
Triển khai bản vẽ thiết kế cho công trình.
Lập dự toán khối lượng công trình.
Giám sát thi công lắp đặt tại công trình theo đúng bản vẽ thiết kế.
Lập kế hoạch vận hành công trình đúng quy trình công nghệ, hướng dẫn bàn giao công tác vận hành cho đơn vị sử dụng.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22 - 35.
Có kinh nghiệm chuyên ngành môi trường ít nhất từ 1 năm.
Bằng kỹ sư môi trường, quản lý môi trường hoặc các chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành môi trường.
Có thể đi công tác xa và ở lại công trình.
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian, chịu được áp lực tốt.
Thành thạo tin học văn phòng, các công cụ và phần mềm liên quan để hỗ trợ phân tích dữ liệu.
Biết sử dụng Autocad, Revit hoặc các ứng dụng có liên quan đến thiết kế.
Nơi làm việc: An Giang hoặc tại các công trình theo phân công.

Tại Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được Công ty huấn luyện hoặc phê duyệt đưa đi đào tạo phát triển năng lực phù hợp với vị trí công việc.
Các chế độ phúc lợi: Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm; Khám sức khỏe tổng quát; Các phúc lợi khác: công tác phí, phụ cấp, thưởng (lễ, Tết, thưởng thành tích, ...).
Được hưởng chính sách đặc biệt khác đối với nhân sự có thâm niên, có năng lực xuất sắc và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (7h30 – 11h30; 13h30 – 17h30). Thứ 7 làm work from home (WHF) giữ liên lạc khi cần hoặc đến công ty họp hội hoặc xử lý việc cấp bách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Yết Kiêu, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (hoặc Chi nhánh Số 03 đường 105A, Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

