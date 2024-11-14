Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: Số 19 Yết Kiêu, P Mỹ Bình, Long Xuyên

Thực hiện lấy mẫu khảo sát thực tế tại địa điểm hoặc công trình theo yêu cầu.

Lập báo cáo khảo sát, lên phương án cải tạo, khắc phục, giải quyết vấn đề môi trường theo kết quả khảo sát thực tế và định hướng của lãnh đạo.

Triển khai bản vẽ thiết kế cho công trình.

Lập dự toán khối lượng công trình.

Giám sát thi công lắp đặt tại công trình theo đúng bản vẽ thiết kế.

Lập kế hoạch vận hành công trình đúng quy trình công nghệ, hướng dẫn bàn giao công tác vận hành cho đơn vị sử dụng.

Nam, tuổi từ 22 - 35.

Có kinh nghiệm chuyên ngành môi trường ít nhất từ 1 năm.

Bằng kỹ sư môi trường, quản lý môi trường hoặc các chứng chỉ liên quan đến chuyên ngành môi trường.

Có thể đi công tác xa và ở lại công trình.

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sắp xếp và quản lý thời gian, chịu được áp lực tốt.

Thành thạo tin học văn phòng, các công cụ và phần mềm liên quan để hỗ trợ phân tích dữ liệu.

Biết sử dụng Autocad, Revit hoặc các ứng dụng có liên quan đến thiết kế.

Nơi làm việc: An Giang hoặc tại các công trình theo phân công.

Lương: thỏa thuận theo năng lực (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được Công ty huấn luyện hoặc phê duyệt đưa đi đào tạo phát triển năng lực phù hợp với vị trí công việc.

Các chế độ phúc lợi: Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm; Khám sức khỏe tổng quát; Các phúc lợi khác: công tác phí, phụ cấp, thưởng (lễ, Tết, thưởng thành tích, ...).

Được hưởng chính sách đặc biệt khác đối với nhân sự có thâm niên, có năng lực xuất sắc và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (7h30 – 11h30; 13h30 – 17h30). Thứ 7 làm work from home (WHF) giữ liên lạc khi cần hoặc đến công ty họp hội hoặc xử lý việc cấp bách.

