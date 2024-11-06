Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Bưu chính Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58 Mạc Đỉnh Chỉ, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

• Triển khai, lắp đặt bộ lưu điện (UPS): Thực hiện các công tác chuẩn bị và lắp đặt bộ lưu điện tại các vị trí yêu cầu, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.
• Lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho UPS: Đấu nối và kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo nguồn cấp cho UPS đạt tiêu chuẩn.
• Cài đặt, lắp ráp máy tính: Cài đặt phần mềm, kiểm tra phần cứng, hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật cho máy tính.
• Giao hàng và vận chuyển thiết bị: Thực hiện giao hàng, trả hàng , vận chuyển thiết bị nặng đến các địa điểm trong thành phố và tỉnh lân cận.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

o Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lắp đặt UPS hoặc các thiết bị nguồn.
o Có sức khỏe tốt, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa nặng và đi công tác tỉnh.
o Các bạn học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo khi làm việc.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C Thì Được Hưởng Những Gì

o Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.
o Thưởng cuối năm dựa trên kết quả công việc.
o Cơ hội tiếp cận và làm việc với công nghệ mới trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

