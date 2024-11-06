Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Mạc Đỉnh Chỉ, Phường Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông

• Triển khai, lắp đặt bộ lưu điện (UPS): Thực hiện các công tác chuẩn bị và lắp đặt bộ lưu điện tại các vị trí yêu cầu, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định.

• Lắp đặt hệ thống cấp nguồn cho UPS: Đấu nối và kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo nguồn cấp cho UPS đạt tiêu chuẩn.

• Cài đặt, lắp ráp máy tính: Cài đặt phần mềm, kiểm tra phần cứng, hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật cho máy tính.

• Giao hàng và vận chuyển thiết bị: Thực hiện giao hàng, trả hàng , vận chuyển thiết bị nặng đến các địa điểm trong thành phố và tỉnh lân cận.

Yêu Cầu Công Việc

o Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lắp đặt UPS hoặc các thiết bị nguồn.

o Có sức khỏe tốt, sẵn sàng vận chuyển hàng hóa nặng và đi công tác tỉnh.

o Các bạn học sinh, sinh viên mới tốt nghiệp sẽ được đào tạo khi làm việc.

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C Thì Được Hưởng Những Gì

o Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định.

o Thưởng cuối năm dựa trên kết quả công việc.

o Cơ hội tiếp cận và làm việc với công nghệ mới trong lĩnh vực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Tin Học T.T.C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.