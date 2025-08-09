Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 20 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

1. Công tác kế toán kho

2. Công tác thủ kho

3. Nhiệm vụ khác

Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (có kinh nghiệm F&B là một lợi thế)

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm MISA là một lợi thế

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có tư duy sắp xếp.

– Có khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, làm việc theo nhóm.

-25 đến 30 tuổi

Quyền Lợi

Thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng thâm niên, voucher sinh nhật, teambuilding

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Giảm giá đặc biệt cho nhân viên (20-40%)

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển

