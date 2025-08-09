Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay)
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 20 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
1. Công tác kế toán kho
2. Công tác thủ kho
3. Nhiệm vụ khác
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (có kinh nghiệm F&B là một lợi thế)
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm MISA là một lợi thế
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có tư duy sắp xếp.
– Có khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, làm việc theo nhóm.
-25 đến 30 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng thâm niên, voucher sinh nhật, teambuilding
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Giảm giá đặc biệt cho nhân viên (20-40%)
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay)
