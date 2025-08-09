Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay)
Ngày đăng tuyển: 09/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Kế toán kho

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 20 Hồ Xuân Hương, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1. Công tác kế toán kho
2. Công tác thủ kho
3. Nhiệm vụ khác
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (có kinh nghiệm F&B là một lợi thế)
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm MISA là một lợi thế
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có tư duy sắp xếp.
– Có khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, làm việc theo nhóm.
-25 đến 30 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ tết, tháng lương 13, thưởng thâm niên, voucher sinh nhật, teambuilding
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Giảm giá đặc biệt cho nhân viên (20-40%)
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 Đường Phan Bội Châu, Phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SHIKO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho Cong ty TNHH Xuan Ngoc làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu Cong ty TNHH Xuan Ngoc
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ HOÀNG HẢI VIỆT NAM
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 8 Triệu Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỰC IN Á CHÂU
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thiên Á làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thiên Á
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DAQ (Thương hiệu 1986 Cafe & Stay)
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm