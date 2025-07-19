Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 71/5 Ấp 6 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè (Xã Phú Xuân cũ ), Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Nhận hàng (xuống hàng), kiểm đếm số hàng hóa (mặt hàng FMCG, trái cây tươi , ,...) từ nhà cung cấp giao.
Soạn hàng hóa theo đơn hàng khách đặt và theo đúng quy cách, yêu cầu của công ty
Kiểm tra, lọc loại bỏ hàng hư/ hỏng trước khi giao cho khách.
Kiểm kho và báo cáo tồn kho cuối ngày.
Các công việc khác theo sự quản lý của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khỏe.Cao từ 1m65 trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại vị trí Nhân viên kho/ Thủ kho từng làm kho trái cây
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại vị trí Nhân viên kho/ Thủ kho từng làm kho trái cây
Nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng làm việc trong môi trường kho bãi.
Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, …theo quy định chung của Nhà nước
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.
Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, …theo quy định chung của Nhà nước
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.
Chế độ phúc lợi và nhiều đãi ngộ đặc biệt của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ Và Truyền Thông MVL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
