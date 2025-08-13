Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Aeon Mall Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tại các khu vực được phân công nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng;

Chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh;

Giới thiệu sản phẩm và các chương trình khuyến mại đến khách hàng;

Chốt đơn hàng, theo dõi và phối hợp với các bộ phận đảm bảo tiến độ giao đúng cam kết.

Thu thập thông tin thị trường, phản hồi của khách hàng và phân tích, báo cáo kịp thời cho cấp trên.

Lập kế hoạch công việc hàng ngày/tuần, cập nhật kết quả bán hàng và gửi báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chủ động

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và xử lý tình huống tốt

Trung thực, chịu khó, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm và thái độ tích cực

Am hiểu về thị trường

Có kiến thức về ngành thực phẩm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000/26 ngày công

Phụ cấp xăng xe: 1.5000.000 đồng/tháng

Phụ cấp điện thoại: 500.000 đồng/tháng

Thưởng doanh số: 2% doanh thu

Ăn trưa: 25.000 đồng/ngày công

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13 (theo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty)

Phép năm: 12 ngày phép/năm (hưởng nguyên lương)

Được hưởng chế độ mua hàng thương hiệu của Công ty;

Tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHTN, BHYT,…

Chế độ hiếu, hỉ, ốm đau;

Xét tăng lương theo quy định của Công ty;

Môi trường hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ cùng nhau phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KEM LA MILANA

