Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Flat World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Flat World
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán nội bộ
Xuất hoá đơn VAT, chứng từ theo yêu cầu của quản lý
Làm hợp đồng với nhà cung cấp và khách hàng.
Quản lý thiết bị văn phòng.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng máy vi tính thành thạo
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi, tập trung vào công việc
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chứng chỉ kế toán chính quy
Không yêu cầu kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán
Tại Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Flat World Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương + Thưởng hiệu suất chung
• Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật (nghỉ lễ, thưởng lễ tết,....)
• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Flat World
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
