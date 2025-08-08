Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Flat World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Đô Thị Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ

Xuất hoá đơn VAT, chứng từ theo yêu cầu của quản lý

Làm hợp đồng với nhà cung cấp và khách hàng.

Quản lý thiết bị văn phòng.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng máy vi tính thành thạo

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, sẵn sàng học hỏi, tập trung vào công việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chứng chỉ kế toán chính quy

Không yêu cầu kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán

Tại Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Flat World Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương + Thưởng hiệu suất chung

• Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật (nghỉ lễ, thưởng lễ tết,....)

• Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

• Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng Cáo và Truyền Thông Flat World

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin