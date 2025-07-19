Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 42 Phượng Bãi, Biên Giang, Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Thực hiện xuất - nhập hàng hóa
Vệ sinh hàng hóa, sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng
Theo xe giao hàng, hướng dẫn khách sử dụng sản phẩm
Theo dõi tình trạng kho bãi, hàng hóa trong kho và kịp thời báo cho cấp trên nếu có vấn đề xảy ra
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 20 – 30 tuổi có sức khỏe tốt.
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, điềm đạm, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 8-9 triệu/tháng (phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
- Phụ cấp: PC ăn trưa + PC điện thoại + PC nhà ở,…
- Được xét tăng lương, thăng tiến: Theo năng lực thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
