Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Phượng Bãi, Biên Giang, Yên Nghĩa, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện xuất - nhập hàng hóa

Vệ sinh hàng hóa, sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng

Theo xe giao hàng, hướng dẫn khách sử dụng sản phẩm

Theo dõi tình trạng kho bãi, hàng hóa trong kho và kịp thời báo cho cấp trên nếu có vấn đề xảy ra

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 20 – 30 tuổi có sức khỏe tốt.

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực, điềm đạm, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 8-9 triệu/tháng (phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

- Phụ cấp: PC ăn trưa + PC điện thoại + PC nhà ở,…

- Được xét tăng lương, thăng tiến: Theo năng lực thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANGWON GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin