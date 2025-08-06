Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Theo dõi, phối hợp với team phát triển tối ưu hóa hiệu năng, khắc phục sự cố hệ thống;
Giám sát mọi hoạt động của hệ thống 24/7 và khắc phục lỗi phát sinh;
Quản lý và vận hành hệ thống viễn thông: ứng dụng webservice trên Windows (môi trường .net core);
Nghiên cứu các kỹ thuật/ công nghệ mới để cải thiện hiệu suất của nhóm vận hành dịch vụ;
Triển khai vận hành hệ thống ứng dụng trên nền tảng On- Premise;
Xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống VoIP, tổng đài Asterisk, IP PBX, Voice IP;
Xây dựng các tài liệu, quy trình chuẩn cho việc triển khai, vận hành sản phẩm một cách ổn định và an toàn;
Viết các module monitor hệ thống, tìm hiểu, phát triển các tool monitor visualization;
Quản lý và khắc phục sự cố hệ thống tổng đài Asterisk;
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Điện tử viễn thông (có nền tảng công nghệ);
Chấp nhận sinh viên năm 3, năm 4;
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản;
Có kiến thức cơ bản về Voip (sip, rpt) là một lợi thế;
Tư duy logic, khả năng học hỏi nhanh;
Cẩn thận, có khả năng làm việc chi tiết, phản ứng nhanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 8,000,000 - 9,000,000 VNĐ (theo năng lực);
Phụ cấp trực hệ thống ngoài giờ;
Hoa hồng, thưởng theo quy định của Công ty;
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung;
Được đào tạo tất cả các kỹ năng và kiến thức để hoàn thành tốt công việc;
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, ...;
Hưởng gói Bảo hiểm sức khoẻ VBI ngoài BHXH bắt buộc;
Được hưởng các khoản phúc lợi khác theo quy định của Công ty, tham gia du lịch, team building hàng năm;
Cơ hội thăng tiến, lộ trình công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ZENIFY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Số 4 Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

