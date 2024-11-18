Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 11 Triệu

Mức lương 85 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 85 - 11 Triệu

- Sửa chữa, bảo hành sản phẩm theo đúng cam kết về chất lượng

- Đề xuất linh kiện hàng ngày

- Báo cáo cuối ngày cho tổ trưởng kỹ thuật.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (08:00 - 17:00), Nghỉ Chủ nhật

Với Mức Lương 85 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Thể lực tốt

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, chuyên ngành Điện/ Điện tử...

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm sửa chữa sản phẩm Điện gia dụng/Ghế massage...là một lợi thế

Tính cách: Tỉ mỉ - Chăm chỉ - Tư duy logic - Trung thực - Chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.500.000 - 11.000.000 vnđ

- Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

- Các khoản thưởng hàng năm hấp dẫn: Thưởng Đạt doanh số quý, Lương tháng 13...

- Tham gia hoạt động teambuiding, du lịch cùng công ty 1-2 lần/1 năm trong nước hoặc quốc tế...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN,...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Công ty như Quà tặng sinh nhật, Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Hiếu - hỉ...;

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dành cho CBNV ( thuê chuyên gia ngoài hoặc đào tạo nội bộ).

- Mua các sản phẩm do Công ty phân phối với giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin