Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC làm việc tại Bình Thuận thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: Lô A1 - A3 KCN Đông Hà, xã Đông Hà, Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Đức Linh

Mô Tả Công Việc Thiết kế sản phẩm nội thất Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Triển khai bản vẽ chi tiết sản xuất sản phẩm nội thất xuất khẩu, dự án

- Đọc hiểu, chỉnh sửa bản vẽ chi tiết, kết cấu kỹ thuật sản phẩm.

- Vẽ triển khai chi tiết sản phẩm, kết cấu và cụm sản phẩm trên autocad, bóc tách chi tiết và theo dõi tiến độ, chất lượng suốt quy trình sản xuất.

- Lập BOM vật tư cho từng hạng mục và tổng thể nhu cầu vật tư cho dự án phụ trách cụ thể.

- Chịu trách nhiệm phối hợp kỹ thuật lắp đặt với BLQDA & kỹ thuật thi công.

- Hiểu rõ nội dung công việc, tiến độ, tài liệu kĩ thuật, và bản vẽ thiết kế của dự án

- Nắm vững bản vẽ thiết kế, tài liệu kỹ thuật, tiến độ, tiêu chuẩn và phương pháp nghiệm thu các lĩnh vực phụ trách..

- Các công việc khác có liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn : Cao đẳng/Đại học.

- Chuyên môn : Chuyên ngành Thiết kế nội thất, Thiết kế mỹ thuật, ... hoặc các chuyên ngành tương đương.

- Sức khỏe : Tốt.

- Ngoại ngữ: Sử dụng được Anh ngữ giao tiếp và đọc hồ sơ, tài liệu.

- Vi tính: Biết sử dụng Autocad, 3D Max, Sketchup Solidwork, ......

- Kỹ năng : Có kinh nghiệm triển khai bảng tính, kỹ thuật cho mảng gỗ dự án cao cấp Cẩn thận, khéo léo, trung thực; Hiểu biết về kết cấu thi công đồ gỗ nội thất, các máy móc thiết bị trong ngành sản xuất cửa gỗ, đồ gỗ nội thất. Am hiểu kiến thức về thiết kế, hiểu biết về vật liệu nội thất gỗ Quyết đoán trong công việc; Khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu từ cấp trên.

- Kinh nghiệm : Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương.

- Phẩm chất : Trung thực, năng động, cẩn trọng, bảo mật các thông tin và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Giới tính: Nam/Nữ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Chế độ thăm hỏi người thân

- Phụ cấp hấp dẫn

- Cấp phát BH Máy móc thiết bị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.