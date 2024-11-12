Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Thiết kế sản phẩm nội thất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế sản phẩm nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 05, Toà B1, Roman Plaza, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thiết kế sản phẩm nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch, phát triển, ra mắt và cải tiến liên tục sản phẩm.
- Xác định thứ tự ưu tiên cho các tính năng và khả năng của sản phẩm để đáp ứng các mục tiêu kinh doanh.
2. Hiểu rõ khách hàng và thị trường:
- Nghiên cứu và phân tích để hiểu sâu sắc nhu cầu và sở thích của người dùng.
- Đại diện cho tiếng nói của người dùng trong tất cả các quyết định và phát triển liên quan đến sản phẩm.
3. Phân tích Thị trường và Đối thủ cạnh tranh:
- Theo dõi các xu hướng thị trường, công nghệ mới nổi và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
- Phát triển các phân tích cạnh tranh toàn diện để định hướng chiến lược và định vị sản phẩm.
4. Tầm nhìn và Chiến lược:
- Xác định một tầm nhìn rõ ràng và hấp dẫn cho sản phẩm.
- Điều phối các bên liên quan xung quanh tầm nhìn và chiến lược sản phẩm, đảm bảo các nỗ lực gắn kết và hợp tác.
5. Công việc với các bên liên quan:
- Làm việc với các bộ phận như marketing, sales, customer support để đảm bảo sự thành công của sản phẩm.
- Truyền đạt kế hoạch sản phẩm, tiến độ và hiệu suất cho các bên liên quan nội bộ và bên ngoài.
- Đảm bảo nhóm phát triển có đủ lượng công việc được chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện theo định hướng sản phẩm.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của BOD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
- 3 năm trở lên kinh nghiệm quản lý sản phẩm hoặc kinh nghiệm tương tự trong một công ty công nghệ (SaaS / Thương mại điện tử).
- Có khả năng đã được chứng minh trong việc phát triển sản phẩm và truyền đạt hiệu quả các khuyến nghị cho ban quản lý.
- Nền tảng kỹ thuật vững chắc với sự hiểu biết và/hoặc kinh nghiệm thực tế trong phát triển phần mềm.
- Có khả năng truyền đạt thông tin kinh doanh hoặc kỹ thuật phức tạp một cách hiệu quả.
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp bằng lời và văn bản xuất sắc, có khả năng diễn đạt các khái niệm phức tạp một cách đơn giản.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, kết hợp với khả năng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Có kinh nghiệm với phương pháp và công cụ Agile/Scrum (ví dụ: JIRA, Confluence).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tiền lương
- Mức lương: Theo thoả thuận
- Thưởng hiệu suất công việc
- Phụ cấp ăn trưa
2. Phúc lợi
- Sau khi kí HĐLĐ chính thức, nhân viên được tham gia BHXH - BHYT - BHTN;
- Các chế độ phúc lợi khác theo Quy định của Công ty.
- Team building,tham gia các hoạt động ngoại khóa, workshop,...
- Thưởng lễ tết, sinh nhật ( được tổ chức tháng sinh nhật ),...
- Happy hour, tea - break hàng tuần/ hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B1, tầng 5, phòng 501, BCC Roman Plaza, Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thiet-ke-san-pham-noi-that-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job263118
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Designer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PADDY
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PADDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PADDY
Hạn nộp: 13/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 22/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Manuka Home
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Manuka Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Manuka Home
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn
Hạn nộp: 21/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PADDY
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PADDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ PADDY
Hạn nộp: 13/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Trí Bitdance
Hạn nộp: 25/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH NTPM (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 22/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ranone Asia
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Manuka Home
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Manuka Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công Ty TNHH Manuka Home
Hạn nộp: 14/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm