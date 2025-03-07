Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Thiết kế sản phẩm nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế sản phẩm nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Bea Sky

- Nguyễn Xiển, I, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thiết kế sản phẩm nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và tổ chức:
• Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm mục tiêu, phạm vi, tiến độ, ngân sách và nguồn lực.
• Tổ chức và điều phối các hoạt động của dự án để đảm bảo tiến độ và hiệu quả.
2. Quản lý và điều phối:
• Điều phối các nguồn lực (nhân sự, vật tư, tài chính) để thực hiện dự án.
• Quản lý rủi ro, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.
3. Giao tiếp và phối hợp:
• Làm việc với các bên liên quan (khách hàng, nhà cung cấp, các bộ phận nội bộ) để đảm bảo sự phối hợp và thông tin liên lạc hiệu quả.
• Báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan.
4. Nhiệm vụ:
• Lập kế hoạch dự án:
• Xác định mục tiêu, phạm vi, tiến độ, ngân sách và nguồn lực của dự án.
• Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm các mốc thời gian, nhiệm vụ và trách nhiệm.
• Quản lý tiến độ và ngân sách:
• Theo dõi tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.
• Quản lý rủi ro:
• Xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của dự án.
• Xây dựng kế hoạch ứng phó rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
• Giao tiếp và báo cáo:
• Tổ chức các cuộc họp dự án để cập nhật tiến độ và giải quyết các vấn đề.
• Báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan theo định kỳ.
• Phân tích yêu cầu của khách hàng, thiết kế và lên kế hoạch cho hệ thống, chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ dự án.
• Quản lý các nguồn lực chính của dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế.
• Nhanh nhẹn, biết cách quản lý, tổ chức công việc
• Có kinh nghiệm về xử lý vấn đề chất lượng sản phẩm, dự án
• Thành thạo các phần mềm tin học
• Ham học hỏi và tinh thần cầu tiến, tự chủ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 31, Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi, TTXN Vận tải ô tô số 8, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

