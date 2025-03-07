Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch và tổ chức:

• Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm mục tiêu, phạm vi, tiến độ, ngân sách và nguồn lực.

• Tổ chức và điều phối các hoạt động của dự án để đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

2. Quản lý và điều phối:

• Điều phối các nguồn lực (nhân sự, vật tư, tài chính) để thực hiện dự án.

• Quản lý rủi ro, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

3. Giao tiếp và phối hợp:

• Làm việc với các bên liên quan (khách hàng, nhà cung cấp, các bộ phận nội bộ) để đảm bảo sự phối hợp và thông tin liên lạc hiệu quả.

• Báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan.

4. Nhiệm vụ:

• Lập kế hoạch dự án:

• Xác định mục tiêu, phạm vi, tiến độ, ngân sách và nguồn lực của dự án.

• Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết, bao gồm các mốc thời gian, nhiệm vụ và trách nhiệm.

• Quản lý tiến độ và ngân sách:

• Theo dõi tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

• Quản lý rủi ro:

• Xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của dự án.

• Xây dựng kế hoạch ứng phó rủi ro và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

• Giao tiếp và báo cáo:

• Tổ chức các cuộc họp dự án để cập nhật tiến độ và giải quyết các vấn đề.

• Báo cáo tiến độ dự án cho các bên liên quan theo định kỳ.

• Phân tích yêu cầu của khách hàng, thiết kế và lên kế hoạch cho hệ thống, chịu trách nhiệm triển khai toàn bộ dự án.

• Quản lý các nguồn lực chính của dự án.