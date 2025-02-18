Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 122 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thiết kế sản phẩm nội thất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Kiểm tra chất lượng nhập khẩu & Tuân thủ quy định

Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra chất lượng nhập khẩu theo quy định của nhà nước.

Quản lý Hồ sơ Hiệu suất Năng lượng cho Laptop và Màn hình LCD.

Báo cáo tự đánh giá từ Nhà phân phối (NPP) và Công ty.

Phiếu kiểm soát chất lượng, kết quả thử nghiệm (QCVN 101, QCVN 112, QCVN 118).

Giấy chứng nhận hợp quy (QCVN 54, QCVN 65).

Thông báo chương trình khuyến mãi lên Sở Công Thương theo quy định.

2. Quản lý hồ sơ nội bộ

Lập đề xuất nhập khẩu / trả hàng.

Xử lý đề xuất thanh toán các khoản chi phí như tem nhãn năng lượng, tem bổ sung, phí hồ sơ, quà tặng khuyến mãi (nếu có).

Đề xuất các chương trình khuyến mãi.

Đề xuất điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Xử lý bù trừ hàng tồn kho trong các chương trình khuyến mãi.

3. Báo cáo & Lập kế hoạch

Lập báo cáo tồn kho và doanh số bán hàng cho các hãng.

Xây dựng kế hoạch nhập hàng, điều chỉnh lịch nhập khẩu phù hợp.

Đề xuất các chương trình bán hàng để đạt mục tiêu kinh doanh.

4. Quản lý hàng tồn kho & Chất lượng sản phẩm

Phối hợp điều phối hàng tồn kho, đảm bảo số lượng hợp lý.

Đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

5. Đào tạo & Hỗ trợ kinh doanh

Phối hợp với công ty tổ chức các khóa đào tạo cho đội ngũ bán hàng và đại lý.

Đào tạo nhân viên kinh doanh về định vị thương hiệu và đặc điểm sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.

Thành thạo Tin học văn phòng (MS Office) và Tiếng Anh.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu, định giá, so sánh sản phẩm, lập kế hoạch, quản lý hàng tồn kho.

Kỹ năng giao tiếp, tổng hợp thông tin, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề tốt.

Có kiến thức về thị trường

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Đam mê công nghệ thông tin (IT).

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng (theo quý & năm): Lên đến 6-12 tháng lương.

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân (PVI Insurance).

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Du lịch công ty hàng năm.

Hỗ trợ ăn sáng và ăn trưa tại nơi làm việc miễn phí.

Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc để tối ưu hiệu suất: màn hình lớn, laptop, điện thoại bàn,..

Cơ hội hiểu rõ vận hành và thực chiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn

