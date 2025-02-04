Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 198 Lê Niệm, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc

1. Nhiệm vụ chính:

- Phát triển và quản lý sản phẩm máy photocopy để đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng cường cạnh tranh.

- Đại diện công ty làm việc với Hãng, Nhà cung cấp.

- Đại diện công ty làm việc với khách hàng, soạn thảo và ký kết hợp đồng.

- Đi thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.

2. Trách nhiệm:

- Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng công nghệ mới.

- Phát triển và thực hiện chiến lược sản phẩm.

- Quản lý vòng đời sản phẩm (từ nghiên cứu đến phát hành).

- Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật, thiết kế và sản xuất.

- Đánh giá và cải thiện chất lượng sản phẩm. - Xây dựng và quản lý ngân sách sản phẩm.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Quản lý sản phẩm, Kinh doanh, Kỹ thuật.

2. Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản phẩm photocopy

3. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu và thị trường.

- Kiến thức về công nghệ máy photocopy.

- Tiếng Anh giao tiếp

- Chịu trách nhiệm, quyết đoán.

- Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Tổng thu nhập trung bình: Từ 20.000.000 đồng/tháng trở lên

2. Chế độ bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, y tế.

3. Phúc lợi khác: Thưởng lễ, thưởng hiệu suất, du lịch hàng năm với công ty, cơ hội đào tạo và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI DANH

