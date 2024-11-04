Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Manuka Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Manuka Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Manuka Home
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty TNHH Manuka Home

Thiết kế sản phẩm nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế sản phẩm nội thất Tại Công Ty TNHH Manuka Home

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Trung tâm quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thiết kế sản phẩm nội thất Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

✔️ Dọn sạch sẽ phòng và căn hộ.
✔️ Xếp đồ và giặt đồ
✔️ Hỗ trợ sắp xếp và bố trí các nội thất

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✔️ Tuổi 25-55t

Tại Công Ty TNHH Manuka Home Thì Được Hưởng Những Gì

✔️ Lương: 7.5-8 tr
✔️ Ăn Trưa
✔️ Thưởng lễ và lương tháng 13
✔️ Lương cạch tranh và cơ hội xem xét tăng lương 1 lần/năm.
⏰ Làm việc từ 9am -6 pm
✔️ Tháng nghỉ 2 lần (quản lý sắp xếp)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Manuka Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Manuka Home

Công Ty TNHH Manuka Home

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6-8 Đoàn Văn Bơ, Phường 09, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

