Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Manuka Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trung tâm quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thiết kế sản phẩm nội thất Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

✔️ Dọn sạch sẽ phòng và căn hộ.

✔️ Xếp đồ và giặt đồ

✔️ Hỗ trợ sắp xếp và bố trí các nội thất

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✔️ Tuổi 25-55t

Tại Công Ty TNHH Manuka Home Thì Được Hưởng Những Gì

✔️ Lương: 7.5-8 tr

✔️ Ăn Trưa

✔️ Thưởng lễ và lương tháng 13

✔️ Lương cạch tranh và cơ hội xem xét tăng lương 1 lần/năm.

⏰ Làm việc từ 9am -6 pm

✔️ Tháng nghỉ 2 lần (quản lý sắp xếp)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Manuka Home

