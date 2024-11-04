Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty TNHH Manuka Home làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế sản phẩm nội thất Tại Công Ty TNHH Manuka Home
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Trung tâm quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thiết kế sản phẩm nội thất Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
✔️ Dọn sạch sẽ phòng và căn hộ.
✔️ Xếp đồ và giặt đồ
✔️ Hỗ trợ sắp xếp và bố trí các nội thất
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✔️ Tuổi 25-55t
Tại Công Ty TNHH Manuka Home Thì Được Hưởng Những Gì
✔️ Lương: 7.5-8 tr
✔️ Ăn Trưa
✔️ Thưởng lễ và lương tháng 13
✔️ Lương cạch tranh và cơ hội xem xét tăng lương 1 lần/năm.
⏰ Làm việc từ 9am -6 pm
✔️ Tháng nghỉ 2 lần (quản lý sắp xếp)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Manuka Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
