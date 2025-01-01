Công việc Thiết kế Công nghiệp

Việc làm thiết kế công nghiệp tại các khu vực như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bình Dương và các tỉnh, thành phố khác đang rất được ưa chuộng. Mức lương dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có kiến thức chuyên môn sâu về thiết kế công nghiệp và kỹ năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế công nghiệp

Ngành thiết kế công nghiệp đang trở thành một lĩnh vực nóng trên thị trường lao động Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang thúc đẩy sự chuyển đổi mạnh mẽ trong các ngành sản xuất và dịch vụ.

Chiến lược quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030, do Chính phủ ban hành, nhấn mạnh việc làm chủ và ứng dụng rộng rãi công nghệ mới trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Việc làm thiết kế công nghiệp và đồ họa đang ngày càng được ưa chuộng, bởi nó đáp ứng nhu cầu cao trong các lĩnh vực như công nghệ sản xuất và dịch vụ truyền thông. Các công nghệ như VR, AR, AI và Machine Learning đang mở ra nhiều cơ hội mới trong thiết kế sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Theo thống kê từ các trang tuyển dụng lớn, hiện nay có hàng chục nghìn việc làm thiết kế công nghiệp được đăng tuyển mỗi tháng, cho thấy mức độ "khát" nhân lực trong lĩnh vực này. Đây là dấu hiệu phản ánh nhu cầu tuyển dụng ngành thiết kế công nghiệp không ngừng tăng và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này đang rộng mở hơn bao giờ hết.