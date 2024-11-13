Tuyển Nhân Viên Lái Xe thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar
- Hà Nội: NV42 Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm lái xe giao hàng và đưa đón Ban Lãnh đạo Công ty và theo yêu cầu công việc;
- Lái xe giao hàng và lái xe cho BLĐ khi có yêu cầu
- Chịu trách nhiệm quản lý xe được giao, vận hành theo đúng quy định;
- Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ;
- Ghi chép lộ trình các chuyến công tác;
- Theo dõi đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc phát sinh;
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Hành chính
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm lái xe cho Giám đốc;
- Trung thực, tư duy phẩm chất cá nhân tốt.
- Tính cách cẩn trọng, chu đáo. Nhanh nhẹn trong xử lý tình huống.
- Am hiểu luật lệ giao thông đường bộ.
- Sẵn sàng làm ngoài giờ, đi công tác các tỉnh.
- Ngoại hình ưa nhìn, gọn gàng.
Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar Thì Được Hưởng Những Gì
- Công ty có chính sách nghỉ lễ, tết, hiếu, hỉ, đau ốm theo quy định và nghỉ mát hàng năm.
- Lái xe cống hiến tốt và có đủ năng lực sẽ có cơ hội phát triển lên vị trí cao và có nhiều quyền lợi hơn.
- Được đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Đầu tư Y tế Haliphar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
