Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ADIGIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 89 Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý dự án:

Theo dõi tiến độ triển khai dự án để làm nghiệm thu.

Cập nhật trạng thái và theo dõi hàng ngày dự án mới.

Làm nghiệm thu dự án.

2. Quản lý hợp đồng và công nợ

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Lập hợp đồng các dự án của công ty.

Đôn đốc khách hàng ký hợp đồng đúng ngày và hoàn thiện hồ sơ thanh toán.

Cập nhật công nợ khách hàng, lịch thanh toán, cập nhật những thay đổi về dự án và thanh toán.

Thực hiện việc thu hồi công nợ theo kế hoạch.

3. Quản lý hiệu suất nhân viên kinh doanh:

Cập nhật và nhắc nhở nhân viên kinh doanh thực hiện đúng quy trình và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Giám sát tiến độ và hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh.

4. Quản trị hệ thống thông tin:

Quản lý thông tin về hồ sơ khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1- 3 năm ở vị trí: quản lý hợp đồng, thư ký dự án, quản lý dự án, Sales admin, Assistant to director,...

Yêu thích và có kinh nghiệm làm việc ở đơn vị digital marketing agency là một lợi thế

Tinh thần dám thử thách, quyết liệt hướng đến kết quả.

Hiểu biết về các sản phẩm digital marketing. Ứng viên được đào tạo và có môi trường học hỏi thêm các kiến thức về digital marketing.

Có khả năng giao tiếp, và thuyết phục.

Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: Lương Gross + Thưởng Năm

Hỗ trợ thiết bị làm việc/trợ cấp thiết bị làm việc mỗi tháng.

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có tính học hỏi cao

Phát triển bản thân toàn diện và đầy đủ trong ngành digital marketing

Hưởng đầy đủ chế độ Du lịch hàng năm, BHYT, BHXH theo quy định pháp luật

Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo về ngành

Thăng tiến cùng sự phát triển của công ty

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (9h-18h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.