Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ADIGIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ADIGIT
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH ADIGIT

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 89 Phan Kế Bính, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Quản lý dự án:
Theo dõi tiến độ triển khai dự án để làm nghiệm thu.
Cập nhật trạng thái và theo dõi hàng ngày dự án mới.
Làm nghiệm thu dự án.
2. Quản lý hợp đồng và công nợ
Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.
Lập hợp đồng các dự án của công ty.
Đôn đốc khách hàng ký hợp đồng đúng ngày và hoàn thiện hồ sơ thanh toán.
Cập nhật công nợ khách hàng, lịch thanh toán, cập nhật những thay đổi về dự án và thanh toán.
Thực hiện việc thu hồi công nợ theo kế hoạch.
3. Quản lý hiệu suất nhân viên kinh doanh:
Cập nhật và nhắc nhở nhân viên kinh doanh thực hiện đúng quy trình và hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Giám sát tiến độ và hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh.
4. Quản trị hệ thống thông tin:
Quản lý thông tin về hồ sơ khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1- 3 năm ở vị trí: quản lý hợp đồng, thư ký dự án, quản lý dự án, Sales admin, Assistant to director,...
Yêu thích và có kinh nghiệm làm việc ở đơn vị digital marketing agency là một lợi thế
Tinh thần dám thử thách, quyết liệt hướng đến kết quả.
Hiểu biết về các sản phẩm digital marketing. Ứng viên được đào tạo và có môi trường học hỏi thêm các kiến thức về digital marketing.
Có khả năng giao tiếp, và thuyết phục.

Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: Lương Gross + Thưởng Năm
Hỗ trợ thiết bị làm việc/trợ cấp thiết bị làm việc mỗi tháng.
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, có tính học hỏi cao
Phát triển bản thân toàn diện và đầy đủ trong ngành digital marketing
Hưởng đầy đủ chế độ Du lịch hàng năm, BHYT, BHXH theo quy định pháp luật
Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo về ngành
Thăng tiến cùng sự phát triển của công ty
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (9h-18h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADIGIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ADIGIT

CÔNG TY TNHH ADIGIT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 115-115A Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Q.3, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

