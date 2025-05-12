Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: 50 Lê Đình Lý, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tham gia thiết kế, dự toán chào thầu.

- Lên bảng vẽ thiết kế cho các dự án.

- Bóc tách khối lượng dự toán cho dự án.

- Triển khai lập hồ sơ Thiết kế dự thầu.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên



- Tốt nghiệp ngành kỹ thuật Điện - Điện tử, Tự động hóa, Nhiệt lạnh và các ngành khác có liên quan

- Thành thạo phần mềm hỗ trợ thiết kế: AutoCad, Revit, Sketch up, 3Dsmax…

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Thiết kế lập dự toán, Giám sát và Triển khai thi công M&E hoặc vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa trao đổi thỏa thuận khi phỏng vấn trực tiếp

- Được đóng toàn bộ bảo hiểm bảo vệ theo Luật lao động

- Được nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước

- Được tăng lương theo năng lực, lương thưởng tháng 13, du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT

