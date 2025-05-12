Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: 50 Lê Đình Lý, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tham gia thiết kế, dự toán chào thầu.
- Lên bảng vẽ thiết kế cho các dự án.
- Bóc tách khối lượng dự toán cho dự án.
- Triển khai lập hồ sơ Thiết kế dự thầu.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành kỹ thuật Điện - Điện tử, Tự động hóa, Nhiệt lạnh và các ngành khác có liên quan
- Thành thạo phần mềm hỗ trợ thiết kế: AutoCad, Revit, Sketch up, 3Dsmax…
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Thiết kế lập dự toán, Giám sát và Triển khai thi công M&E hoặc vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa trao đổi thỏa thuận khi phỏng vấn trực tiếp
- Được đóng toàn bộ bảo hiểm bảo vệ theo Luật lao động
- Được nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước
- Được tăng lương theo năng lực, lương thưởng tháng 13, du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô B443 Lê Đình Lý, P.Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

