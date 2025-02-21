Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH Gece Group làm việc tại Quốc tế thu nhập 3,000 - 5,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty TNHH Gece Group
Mức lương
3,000 - 5,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quốc tế: Florida
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 3,000 - 5,000 USD
Mô tả công việc
Thực hiện quy trình check in và check out cho khách theo tiêu chuẩn của khách sạn
Tư vấn khách sử dụng các dịch vụ của khách sạn
Phục vụ hỗ trợ khách trong thời gian lưu trú
Làm vệ sinh khu vực làm việc, quầy lễ tân trước, trong và chuẩn bị kết thúc ca làm việc
Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công việc hợp lý, khoa học
Quyền lợi :
Lương cơ bản $18/hr, tiền tips hấp dẫn
Giờ làm tiêu chuẩn 32 - 40 tiếng
