Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH Gece Group làm việc tại Quốc tế thu nhập 3,000 - 5,000 USD

Mô tả công việc

Thực hiện quy trình check in và check out cho khách theo tiêu chuẩn của khách sạn

Tư vấn khách sử dụng các dịch vụ của khách sạn

Phục vụ hỗ trợ khách trong thời gian lưu trú

Làm vệ sinh khu vực làm việc, quầy lễ tân trước, trong và chuẩn bị kết thúc ca làm việc

Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công việc hợp lý, khoa học

Quyền lợi :

Lương cơ bản $18/hr, tiền tips hấp dẫn

Giờ làm tiêu chuẩn 32 - 40 tiếng