Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu: 257 Lê Hồng Phong , P8, TP Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chào đón và hướng dẫn khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng.
Cung cấp thông tin về các dịch vụ của khách sạn/khu nghỉ dưỡng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng trong việc đặt phòng, thanh toán và các thủ tục khác.
Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong suốt thời gian lưu trú.
Làm việc theo ca, bao gồm cả ngày cuối tuần và ngày lễ.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 257 Lê Hồng Phong , Phường 8, TP. Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

