Tuyển Nhân viên Lễ tân CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thảo Điền Pearl, Tầng 3, 12 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2 ...và 18 địa điểm khác, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Chào đón khách hàng với sự thân thiện và nhiệt tình
Hỗ trợ khách hàng đăng nhập vào hệ thống thành viên
Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng giữa công ty và khách hàng
Đảm bảo sự vận hành trôi chảy của bộ phận dịch vụ khách hàng và cung cấp dịch vụ tối ưu đến tất cả hội viên
Bảo đảm rằng tất cả nhiệm vụ đều được hoàn thành theo chính sách và quy trình của công ty
Bảo đảm rằng hội viên nhận được giải đáp kịp thời cho tất cả các phản hồi và băn khoăn

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp từ Khá trở lên
Kỹ năng Microsoft Office cơ bản
Part-time: tối thiểu 5h/ngày, 24h/tuần
Full-time: từ 5h30-14h30 hoặc từ 13h30-22h30, 6 ngày/tuần

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS Thì Được Hưởng Những Gì

Part-time: 24.500/h - 27.000/h
Full-time: 6.800.000 VND gross - 8.000.000 VND gross
Tập luyện miễn phí tại các CLB California Fitness & Yoga
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sang trọng
Tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

