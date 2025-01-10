Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 33
- 35, Đường D4, Khu dân cư Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Do documentary and payment for marketing Activities
Consolidate report/ file for Marketing
Manage Marketing Material, go to warehouse to check Marketing Material and collect for required event
Do documentary to request sample product for marketing Activities
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Under 1 year experience or Fresh Graduated University with major Marketing, Business Administration,...
Agile, creative, enthusiasm
Quick Adapt with New environment
MS Office: Word, Excel, PPT
Agile, creative, enthusiasm
Quick Adapt with New environment
MS Office: Word, Excel, PPT
Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh Thì Được Hưởng Những Gì
12 annual leaves
Social Insurance following the Labor Law
Health Care Insurance (PVI)
Wonderful Team building annually
Birthday gift & Children day Gift
Year end bonus, annual review performance and adjust salary
Social Insurance following the Labor Law
Health Care Insurance (PVI)
Wonderful Team building annually
Birthday gift & Children day Gift
Year end bonus, annual review performance and adjust salary
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI