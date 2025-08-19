Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 204 Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Quận Sơn Trà
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
· Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook, TikTok và các kênh digital khác.
· Theo dõi, phân tích hiệu suất quảng cáo, tối ưu ngân sách và tỉ lệ chuyển đổi
· Đề xuất và triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi
· Quản lý bán hàng và tối ưu doanh thu trên các kênh bán hàng của công ty
· Báo cáo kết quả hàng tuần/tháng cho cấp quả
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tuổi từ 20–35, Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng chạy Facebook Ads và/hoặc TikTok Ads.
Biết chạy quảng cáo chuyển đổi
Có tư duy logic, tối ưu hóa hiệu suất dựa trên dữ liệu
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ Thì Được Hưởng Những Gì
· Thu nhập: 8-10 triệu+ thưởng theo hiệu suất. Tổng thu nhập đến 15 triệu
· Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, có cơ hội phát triển chuyên môn.
· Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn
· Hưởng các quyền lợi theo luật lao động (BHXH, lễ tết, nghỉ phép…).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI