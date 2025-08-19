Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 204 Phạm Văn Đồng, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

· Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Facebook, TikTok và các kênh digital khác.

· Theo dõi, phân tích hiệu suất quảng cáo, tối ưu ngân sách và tỉ lệ chuyển đổi

· Đề xuất và triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi

· Quản lý bán hàng và tối ưu doanh thu trên các kênh bán hàng của công ty

· Báo cáo kết quả hàng tuần/tháng cho cấp quả

Nam/nữ tuổi từ 20–35, Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng chạy Facebook Ads và/hoặc TikTok Ads.

Biết chạy quảng cáo chuyển đổi

Có tư duy logic, tối ưu hóa hiệu suất dựa trên dữ liệu

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: 8-10 triệu+ thưởng theo hiệu suất. Tổng thu nhập đến 15 triệu

· Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, có cơ hội phát triển chuyên môn.

· Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn

· Hưởng các quyền lợi theo luật lao động (BHXH, lễ tết, nghỉ phép…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+

