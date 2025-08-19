Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
- Hà Nội: Số 4 Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và phát triển các kênh mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube, Instagram) của công ty.
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo.
Đo lường, theo dõi và tối ưu chi phí quảng cáo, đảm bảo hiệu quả ROI.
Quản lý, chăm sóc và phát triển Fanpage của công ty.
Thiết kế hình ảnh, video phục vụ cho hoạt động truyền thông, quảng cáo.
Viết bài PR, bài quảng cáo, nội dung truyền thông trên các nền tảng số.
Phối hợp với các bộ phận khác để xây dựng và thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng viết nội dung sáng tạo, phù hợp với lĩnh vực giáo dục.
Có kiến thức cơ bản về thiết kế hình ảnh, chỉnh sửa video.
Tư duy phân tích, có khả năng đo lường và tối ưu hiệu quả quảng cáo.
Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và hỗ trợ phát triển bản thân.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về sản phẩm, kỹ năng tư vấn và phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
