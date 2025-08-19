Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 193/25 Nguyễn Đình Chính, P11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến dịch marketing online & offline theo định hướng của công ty.

- Thực hiện các hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google, TikTok, Zalo... nhằm thu hút đại lý và khách hàng lẻ.

- Quản lý và phát triển nội dung fanpage, website, TikTok... (viết bài, chỉnh sửa hình ảnh, video).

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để triển khai chương trình khuyến mãi, minigame, sự kiện

- Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả chiến dịch marketing.

- Tìm kiếm, đề xuất ý tưởng sáng tạo để nâng cao hình ảnh thương hiệu Giấc Mơ Bay Rẻ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ từ 22 – 30 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Marketing, Truyền thông, Thương mại hoặc liên quan.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực marketing, ưu tiên ngành du lịch, vé máy bay, thương mại điện tử.

- Thành thạo các nền tảng quảng cáo Facebook Ads, Google Ads (biết chạy TikTok Ads là lợi thế).

- Có kỹ năng viết content sáng tạo, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản (Photoshop/Canva).

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

- Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực về deadline.

Tại CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 8 – 15 triệu/tháng + thưởng KPI + thưởng chiến dịch.

- Được đào tạo kiến thức chuyên sâu về marketing & ngành vé máy bay – du lịch.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm/Trưởng phòng Marketing.

- Thưởng tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.