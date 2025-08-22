Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Lập kế hoạch, triển khai và quản lý nội dung trên các kênh social media (Facebook, TikTok, YouTube, Instagram...).

Quản lý gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada): đăng sản phẩm, tối ưu hiển thị, chạy khuyến mãi.

Phối hợp xây dựng ý tưởng, sản xuất video, hình ảnh phục vụ marketing online.

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các kênh truyền thông, đưa ra giải pháp tối ưu.

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, sự kiện, quảng bá thương hiệu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm trong mảng Digital Marketing hoặc vị trí tương đương.

Hiểu biết về cách vận hành và phát triển các nền tảng social (Facebook, TikTok, YouTube...) và TMĐT (Shopee, Lazada).

Có khả năng viết content, sáng tạo trend, tư duy thẩm mỹ tốt.

Biết cơ bản về chạy quảng cáo Facebook/TikTok Ads là lợi thế.

Chủ động, nhanh nhạy với xu hướng, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 – 10 triệu/tháng (tùy năng lực) + thưởng theo hiệu quả.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM

