Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Ngõ 114 Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Triển khai các hoạt động marketing nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu, thúc đẩy doanh số bán hàng và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động kinh doanh của công ty:

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing (online và offline) theo định hướng của công ty.

Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông như website, fanpage, email marketing, sàn thương mại điện tử, v.v.

Thiết kế ấn phẩm truyền thông cơ bản (poster, banner, catalogue, brochure…) cho các chương trình marketing.

Chạy quảng cáo trực tuyến: Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads… và đo lường hiệu quả chiến dịch.

Phối hợp tổ chức sự kiện, hội chợ, hội thảo nhằm quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Thu thập thông tin thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất các giải pháp marketing phù hợp.

Thực hiện các công việc marketing khác theo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên từng làm trong công ty thương mại dịch vụ).

Thành thạo kỹ năng viết bài, biên tập nội dung, sử dụng mạng xã hội.

Biết sử dụng cơ bản các công cụ thiết kế như Canva, Photoshop.

Có kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.

Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000-10.000.000/tháng + thường hiệu quả công việc;

Chế độ thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất lương tháng 13, sinh nhật;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm, trưởng bộ phận;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện;

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm sau khi ký hợp đồng lao động chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin