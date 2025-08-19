Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
- Hà Nội: 34/521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Có kiến thức và nhạy bén về sản phẩm & thị trường dropship Mỹ, EU
Lên campaign test sản phẩm, theo dõi, phân tích campaign và báo cáo kết quả
Xây dựng chiến lược, triển khai và đo lường kế hoạch digital marketing tổng thể và đa kênh (Facebook, Tik Tok, Google...).
Lên kế hoạch Digital Marketing phù hợp với chiến lược của công ty.
Kiểm soát và đo lường hiệu quả ngân sách marketing của công ty.
Tìm kiếm và triển khai các cơ hội marketing cho công ty.
Phối hợp với các bộ phận có liên quan, đối tác.
Các công việc khác theo sự phân bổ của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực test sản phẩm
Có kiến thức và nhạy bén về sản phẩm & thị trường Mỹ
Nhanh nhẹn, tư duy LOGIC, kiên nhẫn và khả năng chịu áp lực tốt
Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 1 – 2 tháng 85% lương
Xét tăng lương theo năng lực làm việc và kết quả công việc
Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước : BHXH, lễ tết,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
