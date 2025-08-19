Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34/521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Có kiến thức và nhạy bén về sản phẩm & thị trường dropship Mỹ, EU

Lên campaign test sản phẩm, theo dõi, phân tích campaign và báo cáo kết quả

Xây dựng chiến lược, triển khai và đo lường kế hoạch digital marketing tổng thể và đa kênh (Facebook, Tik Tok, Google...).

Lên kế hoạch Digital Marketing phù hợp với chiến lược của công ty.

Kiểm soát và đo lường hiệu quả ngân sách marketing của công ty.

Tìm kiếm và triển khai các cơ hội marketing cho công ty.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan, đối tác.

Các công việc khác theo sự phân bổ của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi:sinh năm 1999 – 200x

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực test sản phẩm

Có kiến thức và nhạy bén về sản phẩm & thị trường Mỹ

Nhanh nhẹn, tư duy LOGIC, kiên nhẫn và khả năng chịu áp lực tốt

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 10.000.000/tháng + Thưởng

Thử việc 1 – 2 tháng 85% lương

Xét tăng lương theo năng lực làm việc và kết quả công việc

Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước : BHXH, lễ tết,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin