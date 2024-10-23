Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: 410 Đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, TP Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Event:
Hỗ trợ chuẩn bị, sắp xếp về cơ sở vật chất trước và sau sự kiện theo kế hoạch được đặt ra. Chạy chương trình, quản lý các trạm hoạt động, tương tác với học sinh.
Hỗ trợ chuẩn bị, sắp xếp về cơ sở vật chất trước và sau sự kiện theo kế hoạch được đặt ra.
Chạy chương trình, quản lý các trạm hoạt động, tương tác với học sinh.
Direct:
Tiếp cận khách hàng mục tiêu và tư vấn xin thông tin, tặng quà, đặt lịch hẹn test Tiếng Anh cho Con theo chỉ tiêu và KPI của quản lý. Xây dựng hình ảnh và thương hiệu của VUS ở những nơi tiếp xúc với khách hàng thông qua phong cách, trang phục, gian hàng và kỹ năng tư vấn. Nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống và theo sát những khách hàng tiềm năng. Tổ chức, tham gia vào những sự kiện có liên quan đến tư vấn & bán sản phẩm. Các công việc khác từ quản lý.
Tiếp cận khách hàng mục tiêu và tư vấn xin thông tin, tặng quà, đặt lịch hẹn test Tiếng Anh cho Con theo chỉ tiêu và KPI của quản lý.
Xây dựng hình ảnh và thương hiệu của VUS ở những nơi tiếp xúc với khách hàng thông qua phong cách, trang phục, gian hàng và kỹ năng tư vấn.
Nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống và theo sát những khách hàng tiềm năng.
Tổ chức, tham gia vào những sự kiện có liên quan đến tư vấn & bán sản phẩm.
Các công việc khác từ quản lý.
Telemarketing:
Tư vấn các khóa học phù hợp với nhu cầu của khách hàng, sắp xếp cuộc gặp giữa khách hàng và bộ phận tuyển sinh. Chăm sóc khách hàng tiềm năng, đảm bảo kết quả công việc đạt chỉ tiêu KPI đề ra. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo như sắp xếp của quản lý.
Tư vấn các khóa học phù hợp với nhu cầu của khách hàng, sắp xếp cuộc gặp giữa khách hàng và bộ phận tuyển sinh.
Chăm sóc khách hàng tiềm năng, đảm bảo kết quả công việc đạt chỉ tiêu KPI đề ra.
Thực hiện những nhiệm vụ khác theo như sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hướng ngoại Có xe máy để di chuyển ra địa điểm Không ngại giao tiếp Ưu tiên sinh viên năm 1,2,3,4
Nhanh nhẹn, hướng ngoại
Có xe máy để di chuyển ra địa điểm
Không ngại giao tiếp
Ưu tiên sinh viên năm 1,2,3,4

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 160.000 - 320.000/ca làm (+ scheme thưởng tháng, thưởng KPI) Được trau dồi các kỹ năng liên quan đến trade marketing, direct marketing, telemarketing Được sự đào tạo các kỹ năng cần thiết liên quan đến công việc đến từ các Leaders dày dặn kinh nghiệm Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của VUS
Lương cơ bản: 160.000 - 320.000/ca làm (+ scheme thưởng tháng, thưởng KPI)
Được trau dồi các kỹ năng liên quan đến trade marketing, direct marketing, telemarketing
Được sự đào tạo các kỹ năng cần thiết liên quan đến công việc đến từ các Leaders dày dặn kinh nghiệm
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của VUS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: VP HCM: 189 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

