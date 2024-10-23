Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: 410 Đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường 3, TP Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Event:

Hỗ trợ chuẩn bị, sắp xếp về cơ sở vật chất trước và sau sự kiện theo kế hoạch được đặt ra. Chạy chương trình, quản lý các trạm hoạt động, tương tác với học sinh.

Direct:

Tiếp cận khách hàng mục tiêu và tư vấn xin thông tin, tặng quà, đặt lịch hẹn test Tiếng Anh cho Con theo chỉ tiêu và KPI của quản lý. Xây dựng hình ảnh và thương hiệu của VUS ở những nơi tiếp xúc với khách hàng thông qua phong cách, trang phục, gian hàng và kỹ năng tư vấn. Nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống và theo sát những khách hàng tiềm năng. Tổ chức, tham gia vào những sự kiện có liên quan đến tư vấn & bán sản phẩm. Các công việc khác từ quản lý.

Telemarketing:

Tư vấn các khóa học phù hợp với nhu cầu của khách hàng, sắp xếp cuộc gặp giữa khách hàng và bộ phận tuyển sinh. Chăm sóc khách hàng tiềm năng, đảm bảo kết quả công việc đạt chỉ tiêu KPI đề ra. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo như sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hướng ngoại Có xe máy để di chuyển ra địa điểm Không ngại giao tiếp Ưu tiên sinh viên năm 1,2,3,4

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 160.000 - 320.000/ca làm (+ scheme thưởng tháng, thưởng KPI) Được trau dồi các kỹ năng liên quan đến trade marketing, direct marketing, telemarketing Được sự đào tạo các kỹ năng cần thiết liên quan đến công việc đến từ các Leaders dày dặn kinh nghiệm Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của VUS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

