Tuyển Nhân viên Marketing Techcombank làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Techcombank
- Quảng Ngãi: Quang Ngai, Vietnam, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD
Mục đích công việc:
Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:
- Đảm bảo tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng,nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.
- Đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro khi xử lý giao dịch, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
Trách nhiệm chính:
1. KHÁCH HÀNG: TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.
- Tiếp nhận, tìm hiểu các thông tin của khách hàng để tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp vớinhu cầu của khách hàng hoặc giới thiệu tới các vị trí theo quy định nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.
- Khai thác, tư vấn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng theodanh sách khách hàng được giao trong từng thời kỳ.
- Phát triển khách hàng theo các kênh bán theo định hướng từng thời kỳ của ngân hàng.
Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank
