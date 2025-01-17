Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NHA KHOA KEN làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: 829 - 831 CMT8, phưởng Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, TP Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Quản lý và Phát triển Chiến lược Digital Marketing:

Xây dựng và thực hiện chiến lược digital marketing nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng cường hiệu quả kinh doanh của phòng khám.

Phân tích thị trường, xác định xu hướng và nhu cầu khách hàng để đề xuất các chiến lược phù hợp.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các kênh như Google Ads, Facebook Ads và các nền tảng khác.

2. Quản lý Nội dung và Kênh Truyền thông Xã hội:

Tạo nội dung sáng tạo và hấp dẫn bao gồm bài viết, hình ảnh, video để đăng tải trên các kênh truyền thông xã hội.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Zalo và website của phòng khám.

Tương tác với khách hàng trực tuyến, giải đáp thắc mắc, và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng qua các nền tảng trực tuyến.

3. Tối ưu hóa Website và SEO:

Quản lý và tối ưu hóa website của phòng khám để cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng cường hiệu quả SEO.

Sử dụng các công cụ SEO để cải thiện thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập trang web.

Đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện nội dung và cấu trúc website.

4. Phân tích và Báo cáo:

Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch digital marketing.

Sử dụng các công cụ như Google Analytics, Facebook Insights, và các công cụ khác để đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu và kết quả phân tích.

5. Hợp tác với các Đối tác và Nhà Cung Cấp:

Liên hệ và làm việc với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ digital marketing để đảm bảo các chiến dịch được triển khai hiệu quả.

Quản lý ngân sách marketing, đảm bảo chi phí được sử dụng hợp lý và đạt hiệu quả cao nhất.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực digital marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành y tế, nha khoa.

Am hiểu về các công cụ quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads, và các công cụ SEO.

Kỹ năng viết nội dung tốt, sáng tạo và có khả năng tạo ra nội dung hấp dẫn.

Kỹ năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ và sử dụng thành thạo các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights.

Khả năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và chịu áp lực cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc online từ xa.

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KEN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cơ hội HỌC VIỆC và NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC với mức lương từ 8 đến 10+ triệu/ tháng _ tùy theo năng lực (lương cơ bản + phụ cấp + thưởng doanh số + thưởng nóng + lương tháng 13 +...)

2. Lộ trình đào tạo thăng tiến rõ ràng, tăng lương dựa trên năng lực làm việc.

3. Môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

4. Cơ sở vật chất hiện đại, có nơi nghỉ trưa cho nhân viên.

5. Chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động, du lịch hàng năm theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA KEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.